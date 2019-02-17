خلال زيارة محمد بن سلمان.. السعودية وباكستان توقعان اتفاقيات ومذكرات تفاهم بـ 20 مليار دولار

وقعت الرياض وإسلام آباد الأحد، 7 اتفاقيات ومذكرات تفاهم ثنائية بين الجانبين باستثمارات بلغت 20 مليار دولار.

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وتم توقيع الاتفاقات خلال زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان باكستان التي تستغرق يومين، في مستهل جولة آسيوية.

وقال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إن المملكة وقعت اتفاقيات استثمار مع باكستان بقيمة 20 مليار دولار.

وصرح بن سلمان بأن المبلغ ضخم بالنسبة للمرحلة الأولى وسيزيد بالتأكيد كل شهر وكل سنة وسيفيد كلا البلدين.

ومعظم الاتفاقيات التي وقعت في باكستان هي مشروعات الطاقة ومن بينها مصفاة ومجمع للبتروكيماويات، تكلفتهما 10 مليارات دولار في ميناء جوادر حيث تشيد الصين ميناء.

ونشرت وكالة الأنباء السعودية الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الثنائية بين الجانبين، وهي: "تعاون فني بين الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة والهيئة الباكستانية للمواصفات وضبط الجودة"، و"اتفاقية تمويل توفير كميات من الزيت الخام ومنتجات بترولية إلى باكستان بين الصندوق السعودي للتنمية والحكومة الباكستانية"، و"مذكرة تفاهم إطارية بين الصندوق السعودي للتنمية والحكومة الباكستانية لتمويل مشاريع توليد للطاقة الكهربائية في باكستان"، و"مذكرة تفاهم لدراسة فرص الاستثمار في قطاعي التكرير والبتروكيماويات في باكستان"، و"مذكرة تفاهم في مجال قطاع الثروة المعدنية في باكستان"، و"مذكرة تفاهم في مجال تطوير مشروعات للطاقة المتجددة في باكستان"، و"اتفاقية تعاون في مجال الرياضة".

كما نشرت "واس" "إنفوغرافيك" للاتفاقيات والمذكرات الموقعة يوم الأحد.

جدير بالذكر أن ولي العهد السعودي ورئيس وزراء باكستان عمران خان ترأسا المجلس التنسيقي السعودي الباكستاني، في مقر القصر الرئاسي في إسلام آباد، وتم خلال المجلس استعراض العلاقات التاريخية الوطيدة بين المملكة وباكستان، وآفاق التعاون الثنائي بين البلدين وفرص تطويرها، بالإضافة إلى بحث مجمل المستجدات والأوضاع على الساحتين الإسلامية والدولية، والجهود المبذولة لذلك.

المصدر: وكالات