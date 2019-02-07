واشنطن: الوقت للتفاوض مع مادورو قد ولى

صرح المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون فنزويلا إيليوت أبرامز بأن الوقت للتفاوض مع الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو قد مضى منذ فترة طويلة.

وانتقد أبرامز خلال مؤتمر صحفي له اجتماع مجموعة الاتصال الخاصة بفنزويلا، الذي عقد في الأوروغواي، اليوم الخميس، واعتبر أن مادورو سيماطل في المفاوضات وسيتلاعب بها.

ودعا أبرامز كافة الدول إلى الاعتراف برئيس البرلمان المعارض خوان غوايدو رئيسا مؤقتا لفنزويلا، محذرا من مغبة "الوقوع في فخ مادورو" وإجراء الحوار معه بدلا من "إرسال الإشارة بأن عليه الرحيل".

وأعلن أبرامز عن إجراءات ضد الجمعية التأسيسية التي منحها مادورو الصلاحيات التشريعية وسط صراعه مع البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة. وقال المبعوث الأمريكي إنه تم فرض قيود على أعضاء الجمعية في مجال السفر وإلغاء تأشيراتهم، واصفا الجمعية بأنها "غير شرعية".

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وافترض أنه بإمكان كبار المسؤولين في القيادة الفنزويلية التوجه إلى بلدان أخرى. وقال ردا على سؤال حول البلدان التي يمكن لمادورو أن يتوجه إليها بعد تغيير السلطة في فنزويلا: "لديه أصدقاء في كوبا وروسيا. وكان آخرون تحدثوا عن استعدادهم لقبول مسؤولين من النظام الحالي".

وتطرق أبرامز إلى مسألة نقل المساعدات الإنسانية إلى الفنزويليين، مؤكدا أن واشنطن على اتصال بفريق غوايدو بهذا الصدد، ويتم إيصال المساعدات إلى كولومبيا لنقلها إلى فنزويلا حين يكون الوضع آمنا.

وقد وصلت المساعدات الإنسانية الأولى، اليوم الخميس إلى مدينة كوكوتا الكولومبية على الحدود مع فنزويلا. وتطالب الولايات المتحدة كاركاس بالسماح لها بدخول البلاد، لكن الرئيس مادورو رفض المساعدات الأمريكية واصفا إياها بـ "المسرحية السياسية".

المصدر: وكالات