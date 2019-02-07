مجموعة الاتصال تقرر إرسال بعثة تقنية إلى فنزويلا

اتفقت مجموعة الاتصال الدولية الخاصة بفنزويلا على إرسال بعثة تقنية تابعة لها إلى البلاد لتقديم المساعدات الإنسانية ودعم العملية السياسية من أجل إجراء انتخابات بأسرع ما يمكن.

وأعلنت المفوضة العليا للشؤون الخارجية والأمن للاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني في أعقاب الاجتماع الأول للمجموعة في عاصمة الأوروغواي مونتيفيديو، اليوم الخميس، أن "مجموعة الاتصال تعتزم تنفيذ مهمتين. أولاهما الاتصال بالجهات داخل البلاد وفي المنطقة وحول العالم لتوفير الضمانات لإجراء انتخابات رئاسة ديمقراطية وحرة ونزيهة، وثانيتهما إيصال المساعدات الإنسانية".

واستبعدت موغيريني استخدام القوة لتسوية الأزمة في فنزويلا. وشددت على أنه لا يمكن تسويتها إلا بالوسائل السلمية والسياسية والديمقراطية بجهود الفنزويليين أنفسهم ومن دون أي تدخل عسكري.

إقرأ المزيد

وذكرت أن مجموعة الاتصال ستقيم بعد 90 يوما سير عملية التسوية في البلاد، موضحة أن هذا ليس موعدا لإجراء الانتخابات. وأضافت أن الفترة المذكورة ستحدد للمجموعة خطواتها اللاحقة، أو تحل نفسها.

واتفقت المجموعة أيضا على عقد الاجتماع التالي لها على المستوى الوزاري في بداية مارس المقبل، وقبل ذلك سيعقد لقاء آخر لمسؤولين رفيعين للمجموعة، التي تضم عددا من دول الاتحاد الأوروبي وأمريكا اللاتينية، والتي اجتمعت بمبادرة الأوروغواي والمكسيك للتسوية في فنزويلا.

المصدر: وكالات