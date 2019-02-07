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واشنطن تحث إيران على وقف إطلاق صواريخ فضائية

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واشنطن تحث إيران على وقف إطلاق صواريخ فضائية
موقع العرب اليوم
صاروخ فضائي إيراني
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أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، روبرت بالادينو، أن واشنطن على علم بتقارير عن فشل عملية إطلاق صاروخ فضائي نفذتها إيران الشهر الماضي، داعيا طهران لوقف مثل هذه العمليات.

وفي تصريح صحفي، اليوم الخميس، قال بالادينو إن تصرفات طهران "تناقض بشكل مباشر" قرار مجلس الأمن الدولي الذي يحث إيران على الامتناع عن التجارب الصاروخية.

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وتؤكد إيران أن محتوى القرار المذكور عبارة عن توصية فقط وليس إلزاميا.

وفي وقت سابق، أكد نائب وزير الدفاع الإيراني، العميد قاسم تقي زادة، أن طهران أطلقت بنجاح، الثلاثاء، قمر "دوستي" (الصداقة) الاصطناعي، بعد فشل تجربة الإطلاق الأولى منتصف يناير الماضي.

وذكر المسؤول الدفاعي أن صاروخ "سفير" الحامل لقمر "دوستي" نقله إلى مداره المحدد، مضيفا أن قمر "طلوع" للاتصالات سيوضع في مداره المقصود "في القريب العاجل"، موضحا أن ذلك سيحدث في غضون الأشهر الثلاثة أو الأربعة المقبلة.

المصدر: نوفوستي + إرنا

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