إيران تعلن رسميا إطلاق قمر صناعي ثان سيعقبه ثالث "في القريب العاجل"

أكد نائب وزير الدفاع الإيراني العميد قاسم تقي زادة، أن طهران أطلقت أمس قمرا صناعيا، بعد فشل تجربة الإطلاق الأولى منتصف يناير الماضي.

وذكر المسؤول الدفاعي رفيع المستوى، في كلمة ألقاها أمس الأربعاء في مدينة بردسير بمحافظة كرمان جنوب شرقي إيران، أن صاروخ "سفير" الحامل لقمر "دوستي" (الصداقة) الصناعي أطلق أمس وتم وضع القمر في مداره المحدد، مشيرا إلى أن التجربة الجديدة أجريت بالتزامن مع "أيام عشرة الفجر"، حسب وكالة "إرنا".



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كما أعلن تقي زادة، أن قمر "طلوع" للاتصالات سيوضع في مداره المقصود "في القريب العاجل"، موضحا أن ذلك سيحدث في غضون الأشهر الثلاثة أو الأربعة المقبلة.

كما أكد نائب الوزير إعادة صيانة صاروخ "شهاب ثاقب" المصنع "في زمن الحرب المفروضة"، قائلا إن هذا الصاروخ المزود بأجهزة رادار استطلاعية والذي يحلق على ارتفاع 27 كلم، ويبلغ مداه 200 كلم يعد من بين ثلاثة أنواع متميزة من الصواريخ الإيرانية محلية التصميم والتصنيع.

وسبق أن أفادت وسائل إعلام أجنبية، بأن إيران نفذت تجربة جديدة لإطلاق قمر صناعي، وسط ورود أنباء عن احتمال فشل التجربة الجديدة.

ودانت الولايات المتحدة وإسرائيل وفرنسا بشدة تجارب إيران في هذا المجال، معتبرة إياها مخالفة لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231، فيما شددت طهران على أن تجاربها سلمية حصرا ولا تنتهك هذا القرار.

المصدر: إرنا