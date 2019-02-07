أنباء عن فشل عملية إرسال قمر صناعي إيراني ثان

تشير صور أقمار صناعية نشرتها شركة "ديجيتال غلوب"، أمس الأربعاء، إلى احتمال إجراء إيران محاولة ثانية لإطلاق صاروخ يحمل قمرا صناعيا من مطار "الإمام الخميني" الفضائي.

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وبحسب وكالة "أسوشيتدس برس"، تظهر الصور الصاروخ في المطار الفضائي يوم الثلاثاء، ويختفي يوم الأربعاء تاركا آثار احتراق على منصة إطلاقه.

ولم يتضح على الفور ما إذا كان القمر الصناعي الذي تم إطلاقه، قد وصل إلى المدار أم لا، فيما لم تعلن بعد إيران إجراء مثل هذا الإطلاق.

وتظهر الصور كلمات باللغة الفارسية بأحرف كبيرة خطت على منصة الإطلاق تقول "40 سنة" و"إيراني الصنع" في أقسام مختلفة. ومن المرجح أن هذا يشير إلى الذكرى الأربعين لثورة إيران، التي احتفلت بها مؤخرا.

وقالت إيران إنها ستطلق قمرها "الدوستي" أي "الصداقة". وفشلت عملية إطلاق في يناير في وضع قمر صناعي آخر، "بايام" أي "الرسالة"، في المدار بعد إطلاقه بنجاح من المركز الفضائي نفسه.

AP DigitalGlobe

وقال محللون من "ديجيتال غلوب" إن الصور التي نشرت يوم الثلاثاء تشير إلى أن إيران استخدمت صاروخ "سفير" في إطلاق القمر. وفي إطلاق يناير، استخدم المهندسون صاروخ "سيمورغ" أي "طائر الفينق".

يذكر أن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، كان قد حذر الشهر الماضي، من أن إيران تنوي في الشهور القريبة إطلاق أقمار صناعية.

وقال في حينه إن إطلاق الأقمار الصناعية يشكل خرقا لقرار مجلس الأمن الدولي الذي يمنع إيران من إجراء تجارب على صواريخ باليستية قادرة على حمل رؤوس نووية.

المصدر: "أسوشيتدس برس"