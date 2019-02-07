فرنسا تستدعي سفيرها في روما للتشاور

قررت فرنسا استدعاء سفيرها لدى روما للتشاور، بعد لقاء نائب رئيس الوزراء الإيطالي لويجي دي مايو، مع حركة "السترات الصفراء".

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وأفادت تقارير إعلامية محلية اليوم الخميس، بأن الأزمة في تطور وقد تصل حد قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وفي وقت سابق، أعلن نائب رئيس الوزراء الإيطالي وزعيم حركة خمس نجوم على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه التقى يوم الثلاثاء مسؤولين من "السترات الصفراء"، ما اعتبرته وزارة الخارجية الفرنسية "استفزازا جديدا غير مقبول".

واعتبر المتحدث باسم الخارجية أن "هذا الاستفزاز الجديد غير مقبول بين بلدين متجاورين وشريكين في الاتحاد الأوروبي"، على خلفية توترات متكررة بين روما وباريس.

وأضاف أن: "دي مايو الذي يتولى مسؤوليات حكومية، يجب أن يسهر على عدم إلحاق ضرر، عبر تدخلاته المتكررة، بعلاقاتنا الثنائية لصالح فرنسا وكذلك إيطاليا".

والتقى دي مايو مندوب السترات الصفراء كريستوف شالنسون، ومرشحين للانتخابات الأوروبية على لائحة استفتاء المبادرة الوطنية برئاسة إنغريد ليفافاسور، بحسب رسالة نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.

La France rappelle son ambassadeur en Italie pour consultations à la suite de "déclarations outrancières", qui n'ont "pas de précédent depuis la fin de la guerre" (Porte-parole du Quai d'Orsay via Reuters) — Jean-Baptiste Huet (@jbhuet) 7 février 2019

La France rappelle son ambassadeur en Italie "après des attaques" "sans précédent" (Quai d'Orsay à l'AFP) — Gaël Vaillant (@GaelVaillant) 7 février 2019

Oggi con @ale_dibattista abbiamo fatto un salto in Francia e abbiamo incontrato il leader dei gilet gialli Cristophe Chalençon e i candidati alle elezioni europee della lista RIC di Ingrid Levavasseur.

Il vento del cambiamento ha valicato le Alpi. pic.twitter.com/G8E0ypLalX — Luigi Di Maio (@luigidimaio) 5 février 2019

المصدر: أ ف ب