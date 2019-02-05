نائب رئيس الوزراء الإيطالي يستقبل قادة "السترات الصفراء" الفرنسيين

التقى نائب رئيس الوزراء الإيطالي، زعيم حزب الـ "5 نجوم" لويجي دي مايو قياديين في حراك "السترات الصفراء" الفرنسي، وذلك وسط توترات بين إيطاليا وفرنسا.

وذكر دي مايو أنه التقى كريستوف شالنسون أحد زعماء "السترات الصفراء" ومرشحين عن الحركة الفرنسية لانتخابات البرلمان الأوروبي، المقررة في مايو المقبل.

Oggi con @ale_dibattista abbiamo fatto un salto in Francia e abbiamo incontrato il leader dei gilet gialli Cristophe Chalençon e i candidati alle elezioni europee della lista RIC di Ingrid Levavasseur.

Il vento del cambiamento ha valicato le Alpi. pic.twitter.com/G8E0ypLalX — Luigi Di Maio (@luigidimaio) February 5, 2019

وكتب دي مايو في حسابه على "تويتر" أن "رياح التغيير قد عبرت الألب"، في إشارة إلى نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة في إيطاليا في مارس 2018، والتي أدت إلى تغيير الحكومة، واندلاع احتجاجات "السترات الصفراء" في فرنسا في نوفمبر الماضي.

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وفي الفترة الأخيرة انتقد كل من لويجي دي مايو والنائب الآخر لرئيس الوزراء، وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني سياسات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، واتهماه بنشر الفقر في إفريقيا وعدم بذل أي جهود لتسوية الوضع في ليبيا. كما أعربا عن دعمهما لخصوم ماكرون السياسيين ورحبا باحتجاجات "السترات الصفراء".

وعلى خلفية تصريحات سالفيني ودي مايو استدعت فرنسا السفير الإيطالي الشهر الماضي، وأعلن ماكرون أن السياسي الإيطالي الوحيد الذي تتواصل معه فرنسا هو رئيس الوزراء جوزيبي كونتي.

المصدر: رويترز