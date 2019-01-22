نائب رئيس الوزراء الإيطالي: ليس لفرنسا مصلحة في استقرار ليبيا

في خطوة تنذر بتصعيد الخلاف الدبلوماسي بين روما وباريس، صرح نائب رئيس وزراء إيطاليا اليوم الثلاثاء بأن فرنسا ليس لها مصلحة في استقرار ليبيا.

وجاء هذا التصريح بعد قيام وزارة الخارجية الفرنسية باستدعاء السفيرة الإيطالية لدى باريس تيريزا كاستالدو، على خلفية تصريحات لنائب رئيس الوزراء الإيطالي ووزير التنمية الاقتصادية لويجي دي مايو الأحد الماضي، قال فيها أن "حركة خمس نجوم" ستقترح إجراءات جزائية ضد الدول التي لا تغادر إفريقيا وتواصل استعمارها، وخص فرنسا بالذكر في هذا الصدد.