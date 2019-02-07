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ريابكوف يؤكد ضرورة الحفاظ على معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية الهجومية

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ريابكوف يؤكد ضرورة الحفاظ على معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية الهجومية
Reuters Sergei Karpukhin
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أكد نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، على ضرورة "الكفاح" من أجل بقاء معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية الهجومية.

وقال ريابكوف في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، إن "الخطة ب" التي لدينا اليوم تتلخص في حقيقة أنه يجب علينا أن نحصل بطريقة أو بأخرى من الإدارة الأمريكية، على موقف أكثر وضوحا وأكثر دقة بشأن هذه المشاكل، القائمة والتي لا يمكن تجاهلها.

وتعليقا على انسحاب الولايات المتحدة من معاهدة نزع الصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى قال نائب وزير الخارجية الروسي، إن موسكو ستتخذ إجراءات جوابية في حال نشر الولايات المتحدة صواريخ قصيرة ومتوسطة المدى في الدول الأوروبية.

المصدر: انترفاكس

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