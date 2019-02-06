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كانبيرا مستاءه لحبس العريبي في تايلاند

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كانبيرا مستاءه لحبس العريبي في تايلاند
Lillian SUWANRUMPHA / AFP
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أعرب رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون عن "انزعاج" أستراليا لحبس لاعب كرة القدم البحريني حكيم العريبي، الذي اعتقل في بانكوك في نوفمبر الماضي بطلب من البحرين.

وقال موريسون لشبكة "سكاي نيوز"، إنه "منزعج" من رؤية العريبي مكبلا بالأغلال عند وصوله إلى محكمة في بانكوك الاثنين، حيث مددت المحكمة حبسه لشهرين إضافيين.

وأشار إلى أنه أبلغ نظيره التايلاندي بأن هذه المسألة تؤخذ بجدية في أستراليا، وأنه سيبحثها مع تايلاند والبحرين.

وتابع: "ذلك الأمر كان مخيبا للآمال للغاية وأعلم أنه أزعج العديد من الأستراليين. وذكّرت رئيس وزراء تايلاند بشكل لائق بأن الأستراليين يتعاطفون معه بشدة".

من جانبه قال رئيس الوزراء التايلاندي برايوث تشان أوتشا، إن الحكومة في بلاده لا يمكنها التدخل في إجراءات المحكمة، داعيا كانبيرا والمنامة إلى "التفاوض لإيجاد حل".

وتابع: "لسنا معنيين في هذا الأمر وهي مسألة يتعين أن تتحدث بشأنها الدولتان. وإذا لم تتوصل المنامة وكانبيرا لحل فإن تايلاند مستعدة للوساطة".

واستطرد قائلا: "أنا على ثقة من أن المسألة لن تتفاقم لكن في الوقت الراهن سيظل حكيم في رعاية السلطات التايلاندية".

وقبضت تايلاند على اللاعب العريبي الذي يحمل صفه لاجئ في أستراليا ويلعب كرة القدم فيها، لدى وصوله إلى مطار بانكوك الأسبوع الماضي بموجب مذكرة للشرطة الدولية "الإنتربول" صدرت بطلب من البحرين.

وأدين العريبي بمهاجمة مركز شرطة في البحرين وحكم عليه غيابيا بالسجن عشرة أعوام، فيما نفى العريبي ارتكاب أي مخالفة.

المصدر: وكالات

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