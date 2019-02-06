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بومبيو يؤكد لغني أهمية الحوار الأفغاني

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بومبيو يؤكد لغني أهمية الحوار الأفغاني
Sputnik
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قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية روبرت بالادينو، إن وزير الخارجية مايك بومبيو، أكد للرئيس الأفغاني أشرف غني على التزام واشنطن بتحقيق السلام في أفغانستان.

وأضاف المتحدث: "شدد وزير الخارجية كذلك، على أهمية الحوار الأفغاني الداخلي ودور المصالحة في وقف العنف، وتوفير الظروف لعقد مفاوضات بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان والزعماء الأفغان حول التسوية السياسية".

وذكر أن بومبيو أكد أهمية دور المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون المصالحة الأفغانية زلماي خليل زاد، في "الترويج لعملية سلام شاملة" في أفغانستان.

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وأشار بومبيو إلى النجاحات التي حققها الشعب الأفغاني منذ 2001 وأعرب عن تمسك الولايات المتحدة بشراكة طويلة الأمد مع أفغانستان.

المصدر: إنترفاكس

 

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