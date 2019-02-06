غني يعلق على المفاوضات الأفغانية في موسكو

اعتبر الرئيس الأفغاني أشرف غني، أن السياسيين الأفغان الذين حضروا المفاوضات الأفغانية المشتركة في موسكو، لا يمثلون البلاد رسميا.

وقال غني في لقاء تلفزيوني: "مع من وعلى ماذا سيتفقون هناك؟ من أين لهم الصلاحيات؟ حتى لو تم عقد مئات اللقاءات من هذا النوع، ستبقى نتائجها حبرا على ورق إذا لم تشارك فيها الحكومة الأفغانية وغيرها من المؤسسات الشرعية الأفغانية".

Ghani tells TOLOnews that a peace deal cannot be done in absence of a national consensus. pic.twitter.com/2Dh0i3YXXH — TOLOnews (@TOLOnews) 5 февраля 2019 г.

وأشار غني، إلى أن حكومة بلاده تعلم أيضا بالمفاوضات التي تجريها الولايات المتحدة مع طالبان.

وقال: "يتم إبلاغنا بمجريات كل هذه المفاوضات وستتطور المفاوضات خطوة بعد خطوة، وفقا لخطتنا".

إقرأ المزيد

وستعقد في موسكو اليوم مفاوضات أفغانية وستستمر يوم غد الخميس حيث يشارك فيها ممثلون عن الجالية الأفغانية في روسيا وفي بعض الدول الأخرى، ووفد أفغاني مشترك برئاسة الرئيس الأفغاني السابق حامد كرزاي، وفريق من ممثلي حركة طالبان الأفغانية.

المصدر: وكالات