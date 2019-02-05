الرئيس الأفغاني يرفض أي اتفاق سلام دون مشاركة حكومته

أعلن الرئيس الأفغاني أشرف غني عن معارضته لأي اتفاق سلام في أفغانستان، يتم عقده دون مشاركة الحكومة الأفغانية.

وقال غني في تصريح للتلفزيون الأفغاني، اليوم الثلاثاء: "في نهاية المطاف فإن صاحب القرار في أي اتفاق سلام يبرم هو حكومة أفغانستان".

وأضاف: "لا توجد هناك أي قوة في البلاد قادرة على حل الحكومة".. "ونحن مستعدون للدفاع عن بلادنا".

كما رحب غني باستعداد حركة "طالبان" لقطع العلاقات بتنظيمي "القاعدة" و"داعش" الإرهابيين، واصفا ذلك بـ "تطور جيد".

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وجاءت تصريحات أشرف غني على خلفية مفاوضات بين حركة "طالبان" والمبعوث الأمريكي زلماي خليل زاد في قطر أواخر الشهر الماضي، وكذلك المفاوضات بين وفد "طالبان" وشخصيات سياسية أفغانية بارزة من القوى المعارضة للرئيس غني في موسكو هذه الأيام.

وبحث ممثلو "طالبان" مع المبعوث الأمريكي مسألة سحب القوات الأمريكية من البلاد. ومن المقرر أن يعقد لقاء جديد في هذا الإطار يوم الـ 25 من فبراير الجاري.

المصدر: رويترز