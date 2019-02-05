طالبان أفغانستان: نعول على انسحاب القوات الأمريكية خلال أشهر وليس سنوات

أعربت حركة "طالبان" عن أملها بأن يستغرق انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان أشهرا، وليس سنوات، مشيرة إلى إحراز تقدم في المفاوضات مع الولايات المتحدة.

وقال رئيس وفد "طالبان" إلى المفاوضات في موسكو، شير محمد عباس ستانكزاي إن المفاوضات الأخيرة مع الولايات المتحدة قبل أيام كانت ناجحة، وأعرب عن أمله بإحراز مزيد من التقدم.

وأوضح أنه تم الاتفاق مع الأمريكيين على ملفين من أجندة المفاوضات، هما انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان بشكل كامل، وعدم استخدام الأراضي الأفغانية ضد الحركة.

وفي الوقت ذات أكد أن ذلك لا يعني أن الجانب الأمريكي وافق على جميع الشروط التي طرحتها "طالبان".

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وأضاف أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن جدول زمني لانسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان، وأعرب عن الأمل بأن يستغرق ذلك "أشهرا، وليس سنوات"، مشيرا إلى "الحاجة لمزيد من اللقاءات، وهناك مجموعات عمل ستبدأ بمناقشة الأمور التقنية قريبا".

وأكد أنه بعد بدء الانسحاب الأمريكي وحصول الحركة على ضمانات بهذا الخصوص، ستعقد "طالبان" لقاءات مع أطراف أفغانية أخرى من أجل إيجاد حل وإحلال السلام في البلاد.

وتعليقا على سير المفاوضات في موسكو، قال رئيس وفد "طالبان" إن المفاوضات تجري بصورة جيدة، مضيفا: "نبذل كل الجهود للتوحيد وإيجاد حل وتحقيق السلام في أفغانستان".

وأشاد ستانكزاي بالدور الروسي في عملية السلام الأفغانية، وقال: "نثمن المبادرة الروسية، ولذلك نحن في موسكو الآن. ونأمل بأننا سنتوصل إلى حل معين بدعم من موسكو".

تجدر الإشارة إلى أن موسكو تستضيف المفاوضات بين وفد حركة "طالبان" وشخصيات سياسية أفغانية برئاسة الرئيس السابق حامد كرزاي.

المصدر: RT، وكالات