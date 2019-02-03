قادة من طالبان إلى موسكو للقاء زعماء معارضة أفغان

ذكرت حركة طالبان الأفغانية أنها سترسل وفدا إلى روسيا للقاء نادر مع زعماء المعارضة الأفغانية بعد أيام قليلة من محادثات بين الحركة والولايات المتحدة لم تشارك فيها الحكومة الأفغانية.

وذكرت الحركة أن بعض المنافسين السياسيين للرئيس الأفغاني أشرف غني سيشاركون في اللقاء الذي يستمر يومين في موسكو اعتبارا من الثلاثاء.

وأشارت وكالة الأنباء الفرنسية "أ ف ب" إلى أن لقاء طالبان التي ترفض الاعتراف بحكومة غني، مع عدد من أبرز معارضيه لمناقشة مستقبل البلاد، "يثير غضب كابول".

ومن بين من أكدوا حضورهم محادثات موسكو حنيف اتمار، الذي نافس غني في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، وزعيم الحرب السابق عطا محمد نور، والرئيس الأفغاني السابق حميد كرزاي. وصرح مسؤول بارز في طالبان لوكالة فرانس برس أن الحركة سترسل وفدا، ولكنه وصف الاجتماع بأنه غير سياسي "ورتبته منظمات في موسكو".

من جانبه، أكد مجلس عينته الحكومة الأفغانية للحوار مع طالبان، الأحد أنه لم يتلق دعوة لحضور اجتماع موسكو.

المصدر: أ ف ب