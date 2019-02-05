لافروف: لنا مصلحة مشتركة مع طاجيكستان في تحصين الحدود مع أفغانستان

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن روسيا وطاجيكستان ستواصلان التعاون في تسوية القضايا الإقليمية، وأن لهما مصلحة مشتركة في تعزيز حماية الحدود على خلفية التطورات بأفغانستان.

وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي في ختام اجتماعه مع نظيره الطاجيكي سراج الدين مهر الدين في دوشنبه اليوم الثلاثاء: "نعتزم مواصلة التعاون مع آسيا الوسطى من أجل إيجاد حلول فعالة للمشاكل التي لا تزال قائمة هناك، وتعزيز التنمية المتوازنة لكافة دول المنطقة".

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وأضاف: "روسيا مستعدة لمساعدة هذه العمليات، وذلك استنادا إلى علاقاتنا التاريخية، وقاعدتنا الاقتصادية المشتركة، التي تم إنشاؤها في عهد الاتحاد السوفيتي، وانطلاقا طبعا من مصلحتنا المشتركة في تحصين الحدود".

بدوره، أشار مهر الدين، إلى أهمية ضمان الأمن في المنطقة نظرا للوضع في أفغانستان المجاورة، معبرا عن أمل دوشنبه بتوسيع التعاون مع موسكو في المجال العسكري التقني.

المصدر: وكالات