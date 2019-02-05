 
مباشر

لافروف: لنا مصلحة مشتركة مع طاجيكستان في تحصين الحدود مع أفغانستان

أخبار العالم

لافروف: لنا مصلحة مشتركة مع طاجيكستان في تحصين الحدود مع أفغانستان
Sergei Mamontov
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lf1x

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن روسيا وطاجيكستان ستواصلان التعاون في تسوية القضايا الإقليمية، وأن لهما مصلحة مشتركة في تعزيز حماية الحدود على خلفية التطورات بأفغانستان.

وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي في ختام اجتماعه مع نظيره الطاجيكي سراج الدين مهر الدين في دوشنبه اليوم الثلاثاء: "نعتزم مواصلة التعاون مع آسيا الوسطى من أجل إيجاد حلول فعالة للمشاكل التي لا تزال قائمة هناك، وتعزيز التنمية المتوازنة لكافة دول المنطقة".

إقرأ المزيد
طاجيكستان
تهديد حقيقي بحرب على روسيا من جهة طاجيكستان

وأضاف: "روسيا مستعدة لمساعدة هذه العمليات، وذلك استنادا إلى علاقاتنا التاريخية، وقاعدتنا الاقتصادية المشتركة، التي تم إنشاؤها في عهد الاتحاد السوفيتي، وانطلاقا طبعا من مصلحتنا المشتركة في تحصين الحدود".

بدوره، أشار مهر الدين، إلى أهمية ضمان الأمن في المنطقة نظرا للوضع في أفغانستان المجاورة، معبرا عن أمل دوشنبه بتوسيع التعاون مع موسكو في المجال العسكري التقني.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

شاهد.. سيارة تدخن 3000 سيجارة والنتيجة "سرطان" بالمحرك