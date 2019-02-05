مادورو لـRT: لن أدوّن اسمي في سجل تاريخ الخونة

أكد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، أنه لن يخون بلاده عبر الرضوخ لرغبة واشنطن في تغيير النظام في كاراكاس، مشددا على أنه لن يدوّن اسمه في سجل تاريخ الخونة.

وقال مادرور في حديث لـRT: "لا يهمني كيف سيذكرني التاريخ، لكنني لن أكون ضعيفا أو خائنا ولن أدير ظهري للالتزامات التاريخية تجاه شعبي".

وأضاف مادورو لـRT بالإسبانية: "أدعو الجميع عبر كل وسائل الاتصال المتوفرة إلى التنديد بدونالد ترامب ووقف جنونه. فنزويلا لن تستسلم أبدا".

وأكد الرئيس الفنزويلي أن شعبه مستعد للدفاع عن "أرضه المقدسة" ضد أي "غزو عسكري أمريكي"، لكنه "يسأل الله" ألّا يحدث مثل هذا الصراع العسكري أبدا.

واعتبر مادورو أن الموارد الطبيعية الهائلة في فنزويلا جعلتها هدفا رئيسيا لواشنطن، وقال: "أنا أتساءل اليوم: ما هو سبب إعلان ترامب الحرب على فنزويلا؟.. السبب هو نفط فنزويلا وثرواتها وذهبها وغازها وحديدها وألماسها وغير ذلك من ثرواتها المادية".

المصدر: RT