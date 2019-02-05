 
مباشر

مادورو لـRT: لن أدوّن اسمي في سجل تاريخ الخونة

أخبار العالم

مادورو لـRT: لن أدوّن اسمي في سجل تاريخ الخونة
Yuri CORTEZ / AFP
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lf16

أكد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، أنه لن يخون بلاده عبر الرضوخ لرغبة واشنطن في تغيير النظام في كاراكاس، مشددا على أنه لن يدوّن اسمه في سجل تاريخ الخونة.

وقال مادرور في حديث لـRT: "لا يهمني كيف سيذكرني التاريخ، لكنني لن أكون ضعيفا أو خائنا ولن أدير ظهري للالتزامات التاريخية تجاه شعبي".

وأضاف مادورو لـRT  بالإسبانية: "أدعو الجميع عبر كل وسائل الاتصال المتوفرة إلى التنديد بدونالد ترامب ووقف جنونه. فنزويلا لن تستسلم أبدا".

وأكد الرئيس الفنزويلي أن شعبه مستعد للدفاع عن "أرضه المقدسة" ضد أي "غزو عسكري أمريكي"، لكنه "يسأل الله" ألّا يحدث مثل هذا الصراع العسكري أبدا.

واعتبر مادورو أن الموارد الطبيعية الهائلة في فنزويلا جعلتها هدفا رئيسيا لواشنطن، وقال: "أنا أتساءل اليوم: ما هو سبب إعلان ترامب الحرب على فنزويلا؟.. السبب هو نفط فنزويلا وثرواتها وذهبها وغازها وحديدها وألماسها وغير ذلك من ثرواتها المادية".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

شاهد الاختراع الجديد.. كبسولة تراقب المعدة لمدة شهر وتكشف القرح والسرطانات!