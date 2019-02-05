مادورو: مستعدون للذّود عن بلادنا وفكرة اجتياح فنزويلا جنونية

اعتبر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو فكرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إرسال قوات عسكرية إلى فنزويلا أمرا جنونيا، مؤكدا استعداد بلاده للدفاع عن أراضيها وسيادتها ضد أي غزو أجنبي.

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وقال مادورو: "هذا جنون... يتحدث ترامب عن الحرب في القرن الحادي والعشرين... هذا جنون يا سيد دونالد ترامب... يعتقد أن بإمكانه إرسال قوات إلى هذه الأرض التي ستدافع عن نفسها".

وأضاف أن تصريحات ونية ترامب إرسال قوات عسكرية تخالف القانون الدولي، : "بيان ترامب غير قانوني وجنائي... ويقف المتآمرون اليمينيون بصفه ويسيرون معه، ويطالبون بغزو عسكري لوطنهم... نطلب من الله أن يغفر لهم، هم يبحثون عن الضرر لوطنهم... إلى أين ستأتي هذه المعارضة وإلى أي مدى سيحدث الضرر".

ولفت مادورو إلى أن الشعب الفنزويلي هو شعب مسالم، وقال: "نحن نحب الحياة ولا نخشى تهديداتك يا سيد ترامب، فنزويلا لديها الحق، وهي تقف إلى جانب الحق، وليس لديك سبب لتهدد الناس المسالمين باستخدام القوة العسكرية".

وأكد الرئيس الفنزويلي أن النفط هو السبب الرئيسي لمثل هذه الهجمات الأمريكية، وتابع: "أنا أسأل اليوم: ما هو السبب لإعلان الحرب على فنزويلا؟ لماذا تهدد فنزويلا المصالح الأمريكية؟ ما هو السبب في أن ترامب مستعد لإرسال قواته إلى فنزويلا؟ النفط والموارد الطبيعية في وطننا الحبيب".

المصدر: "نوفوستي"