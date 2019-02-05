قطر تستعد لإضافة سلاح تركي جديد إلى ترسانتها!

أعلنت وسائل إعلام تركية أن أنقرة ستسلم القوات المسلحة القطرية ست طائرات تركية بلا طيار من طراز "بيرقدار تي بي 2" في إطار صفقة وقعت في مارس 2018.

وذكرت المصادر أن 55 من أفراد القوات المسلحة القطرية أنهوا تدريبا على تشغيل هذا النوع من الطائرات التركية، استمر أربعة أشهر.

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وأفادت الأنباء بأن الجيش القطري اشترى هذه الطائرات بموجب اتفاق وقعه مع شركة "بيكار" التركية لصناعة الطائرات في مارس 2018، على هامش معرض ومؤتمر الدوحة للدفاع البحري "ديمدكس 2018".

واشتملت هذه الصفقة على محطات تحكم، وأدوات ومعدات تقنية ولوجستية خاصة بهذه الطائرات، وبذلك تكون قطر، أول دولة تقتني هذا النوع من الطائرات التركية.

كما التزمت شركة "بيكار" التركية المصنّعة، بتوفير الدعم اللوجستي والفني لمدة سنتين للقوات المسلحة القطرية.

ومن مواصفات هذه الطائرة قدرتها على التحليق إلى ارتفاع يصل إلى 20 ألف قدم، وحمل أوزان تبلغ 150 كيلوغراما، والطيران 24 ساعة متواصلة.

وتتميز أيضا بقدراتها على الاستطلاع الليلي وإمكانية القيام بمهام المراقبة والاستكشاف والتدمير الآني للأهداف، إذ يمكن تزويدها بقذائف صاروخية عالية الدقة، لإصابة المركبات المصفحة والتحصينات العسكرية والأهداف البحرية.

وكان الطيارون القطريون قد استلموا شهادات التخرج في حفل أقيم بمركز "بيكار" للتدريب والاختبار في مدينة إدرنة شمال غربي تركيا.

المصدر: ترك برس