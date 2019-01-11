قطر توقع مذكرة تفاهم شراء مروحيات عسكرية تركية

أفادت بوابة "Scramble Magazine" الإلكترونية التركية نقلا عن إدارة الصناعة الدفاعية بأن قطر وقعت مذكرة تفاهم بشأن شراء مروحيات "Т129 АТАК" التي تنتجها شركة "TAI" التركية.

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وفي حال تحولت مذكرة التفاهم إلى اتفاقية دائمة، فإن قطر ستصبح الدولة الثالثة التي تشتري المروحيات التركية بعد باكستان التي وقعت اتفاقية توريد 30 مروحية، بمبلغ 1.5 مليار دولار، والفلبين التي قررت شراء 8 مروحيات من هذا النوع. فيما لم تذكر البوابة عدد المروحيات المخطط لبيعها لقطر.

يذكر أن "Т129 АТАК" عبارة عن نموذج مطور لمروحية (AgustaWestland) القتالية الإيطالية.

وتسلمت القوات المسلحة التركية والدرك التركي 38 مروحية من هذا النوع، أنتجت في تركيا على دفعات.

المصدر: سلاح روسيا