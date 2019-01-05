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ارتفاع صادرات الدفاع والفضاء التركية

مال وأعمال

ارتفاع صادرات الدفاع والفضاء التركية
Reuters OSMAN ORSAL
دبابة تابعة للجيش التركي - أرشيف
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أعلن مجلس المصدرين الأتراك ارتفاع صادرات البلاد من الصناعات الدفاعية والفضائية بنسبة 24.9 %، لتتجاوز مبلغ 253 مليون دولار، في ديسمبر 2018، مقارنة بالشهر ذاته من عام 2017.

وبحسب معطيات المجلس، فإن أعلى صادرات سجلت في ديسمبر خلال أشهر السنة الماضية.

وأكدت المعطيات، أن صادرات الصناعات الدفاعية والفضائية سجلت رقما قياسيا جديدا، بلغ إجمالي قيمتها خلال العام الماضي مليارين و35 مليون دولار، بعد أن كان آخر رقم قياسي مسجل يبلغ مليارا و739 مليونا في 2017.

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وحصلت الولايات المتحدة على الحصة الكبرى من تلك الصادرات خلال 2018، بواقع 726 مليون دولار، تلتها ألمانيا بـ 226 مليون دولار، ثم سلطنة عمان بـ 153 مليون دولار، وبعدها قطر بـ 83 مليونا و455 ألف دولار.

المصدر: الأناضول

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