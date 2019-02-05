مقتل 10 من الشرطة بهجوم لطالبان في أفغانستان

لقي ما لا يقل عن 10 من رجال الشرطة الأفغانية مصرعهم، بهجوم شنه مسلحو طالبان على نقطة تفتيش في إحدى مناطق ولاية بغلان شمال شرقي أفغانستان.

ونقلت قناة Tolo News عن السلطات المحلية، أن الهجوم وقع في الليلة قبل الماضية ولم تذكر أي تفاصيل أخرى عن الهجوم.

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وعلى مدى عدة سنوات، تشن الجماعات الإرهابية وخاصة طالبان وداعش هجماتها ضد مواقع الجيش والشرطة وتستهدف المؤسسات الرسمية والاجتماعية في أفغانستان، ما ينجم عنه سقوط قتلى وجرحى من المدنيين والعسكريين.

المصدر: وكالات