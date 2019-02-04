وفد أفغاني برئاسة كرزاي إلى موسكو لمفاوضة طالبان

سيزور وفد أفغاني مشترك برئاسة الرئيس الأفغاني السابق حامد كرزاي موسكو لإجراء مفاوضات مع ممثلين عن حركة طالبان.

وقال مصدر مطلع مقرب من الوفد، إن بعض المنافسين السياسيين للرئيس الأفغاني أشرف غني سيشاركون في لقاءات الوفد التي ستعقد في موسكو، وستستمر يومين اعتبارا من الثلاثاء.

وبين من أكدوا حضورهم مفاوضات موسكو، حنيف اتمار الذي نافس أشرف غني في الانتخابات الرئاسية الأخيرة.

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وصرح مسؤول بارز في طالبان لوكالة فرانس برس بأن الحركة سترسل وفدها إلى موسكو لاجتماع "غير سياسي".

من جهتها، أكدت الحكومة الأفغانية الأحد أنها لم تتلق أي دعوة لحضور اجتماع موسكو.

المصدر: وكالات