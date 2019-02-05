مادورو يريد الاستمرار في منصب الرئيس

أكد رئيس فنزويلا ، نيكولاس مادورو، أنه لن يترك منصبه، وذلك على خلفية اعتراف العديد من الدول بما في ذلك الأوروبية برئيس البرلمان المعارض خوان غوايدو، كرئيس مؤقت للبلاد.

وقال مادورو في كلمة أمام الجيش الفنزويلي، تم بثها على تويتر: "سأواصل قيادة (البلاد) مع الشعب، خلال السنوات الست القادمة.

En la Base Aérea El Libertador, fuimos recibidos por nuestros Guardianes del Aire con la “Canción del Piloto”. Junto al Estado Mayor Superior de la #FANB sostuvimos una reunión con los oficiales de la @AviacionFANB. Ratificaron su lealtad y compromiso con la Patria. pic.twitter.com/U9T0JzBih4 — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) 4 февраля 2019 г.

وأعلنت البرتغال وفرنسا وإسبانيا والسويد وبريطانيا والنمسا وهولندا وألمانيا والدنمارك، صباح يوم الاثنين، وقبل ذلك، الولايات المتحدة وبعض الدول الأخرى، اعترافها بخوان غوايدو، كرئيس مؤقت لفنزويلا.

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وتفاقمت الأزمة السياسية في فنزويلا وتصاعدت الاحتجاجات، خاصة بعد إعلان رئيس البرلمان الفنزويلي المعارض، خوان غوايدو، نفسه رئيسا للبلاد لفترة انتقالية ودعوته لإجراء انتخابات رئاسية جديدة في البلاد. وتشهد مختلف مناطق فنزويلا، مظاهرات معادية وموالية للرئيس نيكولاس مادورو.

المصدر: نوفوستي