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مادورو يؤكد ولاء القوات الجوية الفنزويلية له

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مادورو يؤكد ولاء القوات الجوية الفنزويلية له
Twitter @NicolasMaduro
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أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أن القوات الجوية في البلاد لا تزال موالية لقيادة الجمهورية.

وتفقد مادورو برفقة أعضاء في القيادة العسكرية، اليوم الاثنين، قاعدة "إل ليبرتادور" للقوات الجوية، وكتب في تغريدة على موقع "تويتر"، أن القوات الجوية "أكدت ولاءها للوطن وتعهداتها أمامه".

ويأتي ذلك بعد أن أعلن الجنرال في القوات الجوية الفنزويلية فرانسيسكو استيبان يانيز رودريغيز انشقاقه عن مادورو واعترافه برئيس البرلمان المعارض خوان غوايدو رئيسا مؤقتا للبلاد.

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كما ادعى الجنرال المنشق بأن 90 بالمئة من أفراد القوات المسلحة لا يؤيدون مادورو، ووصف النظام في البلاد بـ "الدكتاتوري".

وأعلن كذلك بعض الضباط والدبلوماسيين الفنزويليين خلال الأيام الأخيرة انشقاقهم عن مادورو والاعتراف بغوايدو.

المصدر: RT

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