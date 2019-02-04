مادورو يؤكد ولاء القوات الجوية الفنزويلية له

أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أن القوات الجوية في البلاد لا تزال موالية لقيادة الجمهورية.

وتفقد مادورو برفقة أعضاء في القيادة العسكرية، اليوم الاثنين، قاعدة "إل ليبرتادور" للقوات الجوية، وكتب في تغريدة على موقع "تويتر"، أن القوات الجوية "أكدت ولاءها للوطن وتعهداتها أمامه".

En la Base Aérea El Libertador, fuimos recibidos por nuestros Guardianes del Aire con la “Canción del Piloto”. Junto al Estado Mayor Superior de la #FANB sostuvimos una reunión con los oficiales de la @AviacionFANB. Ratificaron su lealtad y compromiso con la Patria. pic.twitter.com/U9T0JzBih4 — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) February 4, 2019

ويأتي ذلك بعد أن أعلن الجنرال في القوات الجوية الفنزويلية فرانسيسكو استيبان يانيز رودريغيز انشقاقه عن مادورو واعترافه برئيس البرلمان المعارض خوان غوايدو رئيسا مؤقتا للبلاد.

إقرأ المزيد

كما ادعى الجنرال المنشق بأن 90 بالمئة من أفراد القوات المسلحة لا يؤيدون مادورو، ووصف النظام في البلاد بـ "الدكتاتوري".

وأعلن كذلك بعض الضباط والدبلوماسيين الفنزويليين خلال الأيام الأخيرة انشقاقهم عن مادورو والاعتراف بغوايدو.

المصدر: RT