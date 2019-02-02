"رويترز": جنرال فنزويلي رفيع يعلن انشقاقه عن مادورو وولاءه لغوايدو

أفادت وكالة "رويترز" بأنه نشر على الإنترنيت في مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يظهر جنرالا في الجيش الفنزويلي يعلن انشقاقه واعترافه بزعيم المعارضة خوان غوايدو رئيسا مؤقتا للبلاد.

وأضافت: "أعلن جنرال رفيع في القوات الجوية الفنزويلية انشقاقه عن الرئيس نيكولاس مادورو، والاعتراف بزعيم المعارضة خوان غوايدو رئيسا مؤقت للبلاد".

وفي الفيديو، دعا الجنرال واسمه فرانسيسكو يانيز، وهو عضو في القيادة العليا للقوات الجوية القادة والمجندين في الجيش الفنزويلي، للسير على خطاه والانشقاق عن مادورو.

En un vídeo de menos de dos mimutos, un general de aviación venezolano, ha dicho que Nicolás Maduro no es presidente de Venezuela. Reconoce a Juan Guaidó como presidente interinopic.twitter.com/3maQ3PrNBm — 6W (@6W_es) 2 февраля 2019 г.

وكتبت "رويترز"، أن صفحة القيادة العليا للقوات الجوية الفنزويلية على الإنترنت، تعرّف بالجنرال مديرا للتخطيط الاستراتيجي في القيادة العسكرية العليا لسلاح الجو الفنزويلي، فيما يتهمه حساب القيادة العليا على "تويتر" بالخيانة.

وأصبح يانيز أول جنرال فنزويلي كبير يعترف بغوايدو منذ أن نصّب الأخير نفسه رئيسا مؤقتا لفنزويلا في الـ23 من يناير.

المصدر: "رويترز"