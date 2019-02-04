محاكمة عسكري بارز في جنوب السودان بتهمة الخيانة

بدأت محكمة عسكرية في جوبا عاصمة جنوب السودان، جلسة استماع لمحاكمة فريق أول متهم بالخيانة والتخطيط للقيام بتمرد ضد حكومة الرئيس سلفا كير ميارديت.

ووجهت إلى الفريق أول ستفين بوي رولنيانغ، تهم "الخيانة ومخالفات متعلقة بانعدام الأمن"، إضافة إلى عصيان الأوامر العسكرية، بحسب نائب المتحدث باسم الجيش الفريق أول سانتو دوميك.

وقال دوميك، إنه "بعد عصيانه الأوامر قرر بوي والجنود في كتيبته التحرك إلى مايوم، في خطوة فسرت على أنها انشقاق للقيام بتمرد".

ويمثل رولنيانغ أمام هيئة محكمة عسكرية من سبعة أشخاص شكلها قائد الجيش الفريق أول جوك رياك، واعتقل بوي مايو العام الماضي في مايوم شمالا بعد عصيانه أوامر عسكرية بالعودة إلى مقر الجيش في جوما.

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وتأجلت جلسة المحكمة إلى الخميس المقبل بعد أن قال فريق الدفاع عن بوي، إن رتب هيئة المحكمة أقل من رتبة المتهم.

ويعد مثول فريق أول أمام المحكمة حدثا نادرا في جنوب السودان، وهي المرة الثانية التي يمثل فيها عسكري بارز أمام محكمة منذ اندلاع النزاع في 2013، عقب اتهام كير لنائبه السابق رياك مشار بالتخطيط للانقلاب عليه.

المصدر: أ ف ب