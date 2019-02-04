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إغلاق باب الترشح للرئاسة الأوكرانية.. والراغبون كثر

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إغلاق باب الترشح للرئاسة الأوكرانية.. والراغبون كثر
Globallookpress
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أنهت لجنة الانتخابات المركزية في أوكرانيا، استلام وثائق المرشحين للرئاسة، وقدم 89 مرشحا طلبات بهذا الشأن وتمت الموافقة على 28 مرشحا ورفضت أوراق 22 آخرين.

ووفقا لوسائل إعلام أوكرانية، فقد أكدت اللجنة أنها ستنشر خلال أيام قائمة المرشحين النهائية.

وتشير استطلاعات الرأي في البلاد، إلى أن السباق الرئاسي سيتركز بين ثلاثة مترشحين، أولهم النجم الكوميدي فلاديمير زيلينسكي، وتليه بفارق ضئيل زعيمة حزب "باتكيفشينا" يوليا تيموشينكو، ثم الرئيس الحالي بيترو بوروشينكو.

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المرشح لرئاسة أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي
نجم كوميدي يتصدر قائمة المرشحين لرئاسة أوكرانيا

ويرى مراقبون أن الانتخابات ستشهد على الأرجح جولة ثانية للحسم، لكنهم لا يعطون توقعات حول من سيصعد إليها، ويتفق المراقبون أنه بغض النظر عن نتيجة التصويت، فلن يتمكن الفريق الرئاسي الجديد من تغيير الوضع بشكل جذري في البلاد.

وفي الوقت نفسه، فإن خبراء السياسة على يقين من أن قائمة طويلة من المرشحين ستخلق تشويشا في المعلومات، مما سيمنع الناخبين من فرز برامج المرشحين للرئاسة.

المصدر: RT

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