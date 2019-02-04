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خديجة: بإمكانكم الآن شراء "جمال خاشقجي" عبر الإنترنت

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خديجة: بإمكانكم الآن شراء
Reuters
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نشرت خديجة خطيبة خاشقجي تغريدة دعت من خلالها إلى شراء كتابها عن الصحفي السعودي جمال خاشقجي الذي قتل في سفارة بلاده في اسطنبول، منوهة بأن الكتاب أصبح متاحا بالأسواق بالنسخة التركية.

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وكتبت في التغريدة عبر حسابها في تويتر، "كتابي نزل في الأسواق اليوم... تجدون نسخته التركية حاليا، وبعد أسبوعين نسخته الإنجليزية بإذن الله تعالى... رحمة الله عليك يا عزيزي جمال خاشقجي.

ووفقا لموقع kitapyurdu فإن سعر الكتاب يبلغ 20.05 ليرة تركية ما يعادل نحو 3.9 دولار، وهو معروض للبيع مع خصم يبلغ 26%.

kitapyurdu

(الدولار = 5.2 ليرة تركية بتاريخ 4 فبراير)

المصدر: "تويتر"

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