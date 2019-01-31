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خطيبة خاشقجي تدلي بشهادتها أمام لجنة التحقيق الأممية

أخبار العالم العربي

خطيبة خاشقجي تدلي بشهادتها أمام لجنة التحقيق الأممية
Reuters OSMAN ORSAL
متظاهر يمسك بصورة لجمال خاشقجي أمام قنصلية السعودية في اسطنبول
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عقد الوفد الأممي المكلف بالتحقيق في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في إطار زيارته لتركيا اليوم، لقاء في اسطنبول مع خديجة جنكيز خطيبة خاشقجي.

وذكرت وكالة "الأناضول" التركية أن الوفد، الذي تترأسه المقررة الأممية الخاصة بحالات الإعدام التعسفي أغنيس كالامارد، التقت جنكيز صباح الخميس في أحد فنادق اسطنبول.

وأوضحت الوكالة أن كالامارد اطلعت خلال اللقاء الذي جرى بعيدا عن وسائل الإعلام، على كافة التفاصيل والمعلومات التي تملكها جنكيز حول مقتل خاشقجي.

ومن المتوقع أن يغادر الفريق اسطنبول في وقت لاحق من اليوم متوجها إلى العاصمة أنقرة، للقاء مسؤولين في الحكومة التركية وجهاز الاستخبارات.

وتجري كالامارد منذ الاثنين زيارة إلى تركيا لإطلاق تحقيق دولي بمقتل الصحفي السعودي، ستستمر حتى 2 فبراير، قبل استعراض النتائج وطرح التوصيات على مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في يونيو.

وسبق أن أوضحت المقررة الأممية أنها ستقيم الإجراءات التي اتخذتها الحكومات المعنية للرد على مقتل خاشقجي، والوقوف على "طبيعة ومدى مسؤولية الدول والأفراد عن جريمة القتل".

وذكرت أنها استمعت للتسجيلات الصوتية لمقتل الصحفي السعودي، وأن التقرير حول القضية سيكون جاهزا مطلع شهر مايو، فيما أكدت أنها طلبت من الرياض إتاحة دخولها إلى القنصلية السعودية في اسطنبول، حيث قتل خاشقجي في 2 أكتوبر 2018 إلا أنها لم تتلقى بعد الرد من الرياض.

المصدر: الأناضول + وكالات

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