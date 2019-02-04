إيطاليا تعطّل بيانا أوروبيا يعترف بغوايدو

ذكر مصدر دبلوماسي في بروكسل لـ"RT" أن إيطاليا منعت صدور بيان عن الاتحاد الأوروبي يعترف بخوان غوايدو رئيسا مؤقتا لفنزويلا.

وأضاف المصدر: "تفيد المعلومات المتوفرة بأن إيطاليا خلال اللقاء غير الرسمي لوزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي يومي 31 يناير و1 فبراير في بوخارست، استخدمت الفيتو ضد بيان باسم الاتحاد الأوروبي، كان يجب أن تصدره مفوضة الاتحاد فيديريكا موغيريني تؤكد فيه اعتراف الاتحاد بخوان غوايدو رئيسا مؤقتا لفنزويلا، إذا لم يتم تنظيم الانتخابات الرئاسية الجديدة".

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ونتيجة لذلك، تم الإعلان أن الاتحاد الأوروبي سينظم مع أوروغواي اجتماعا وزاريا لمجموعة الاتصال الدولية حول فنزويلا في 7 فبراير في مونتيفيديو.

ونصّب غوايدو نفسه في الـ23 من يناير الماضي رئيسا مؤقتا لفنزويلا، وحصل على اعتراف الولايات المتحدة وبعض حلفائها، فيما تتمسك روسيا والصين ودول أخرى بشرعية مادورو رئيسا وحيدا لفنزويلا.

المصدر: RT