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كندا تعلن تأييدها التام لغوايدو

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كندا تعلن تأييدها التام لغوايدو
Sputnik
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أعرب رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو عن تأييد بلاده الكامل لرئيس برلمان فنزويلا المعارض خوان غوايدو.

وقال ترودو في اتصال هاتفي مع غوايدو الذي أعلن نفسه رئيسا مؤقتا لفنزويلا، إنه معجب بشجاعته وأعلن دعمه التام له.  

وجاء في بيان صدر عن الحكومة الكندية: "شدد الزعيمان على أهمية إرسال المجتمع الدولي، إشارة واضحة في ما يتعلق بعدم شرعية نظام مادورو، وضرورة احترام دستور فنزويلا".

وأضاف البيان، أن جاستين ترودو وخوان غوايدو، أشارا إلى أهمية إجراء انتخابات رئاسية حرة وعادلة في فنزويلا.

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وأشار رئيس الوزراء الكندي إلى أن "مجموعة ليما"، التي ستجتمع في أوتاوا اليوم الاثنين، ستنظر في إمكانية الدعم الإضافي الذي يمكن أن يقدمه المجتمع الدولي لشعب فنزويلا، بما في ذلك المساعدات الإنسانية العاجلة.

ونصّب غوايدو نفسه في الـ23 من يناير الماضي رئيسا مؤقتا لفنزويلا، وحصل على اعتراف الولايات المتحدة وكندا والأرجنتين والبرازيل وتشيلي وكولومبيا وكوستاريكا وغواتيمالا وهندوراس وبنما وباراغواي وبيرو وجورجيا والمغرب، فيما تتمسك روسيا والصين ودول أخرى بشرعية مادورو رئيسا وحيدا لفنزويلا.

المصدر: إنترفاكس

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