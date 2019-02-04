كاراكاس تتهم واشنطن بدعم الانقلاب

اتهم وزير الخارجية الفنزويلي خورخي أرياسا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتحريض المعارض خوان غوايدو على الانقلاب في فنزويلا.

وكتب الوزير في صفحته على تويتر: "دونالد ترامب، بتصريحه الأخير الذي تضمن تهديدات جديدة باستخدام القوة العسكرية في انتهاك مباشر لميثاق الأمم المتحدة، أكد أنه يقف وراء الانقلاب. المعارضة الفنزويلية يتم التحكم بها من ترامب".

تصريحات الوزير الفنزويلي تأتي ردا على تأكيد ترامب في مقابلة تلفزيونية أن خيار استخدام القوة العسكرية في فنزويلا يبقى مطروحا.

من جانبها، أكدت دلسي رودريغيز نائب رئيس فنزويلا، أن الفنزويليين لن يتسامحوا مع أي تدخل أجنبي في شؤون بلادهم الداخلية.

وتشهد فنزويلا أزمة اقتصادية وسياسية خانقة تفاقمت إثر الانقسام في المجتمع بين مؤيدين للرئيس الشرعي نيكولاس مادورو ومؤيدين لخوان غوايدو.

ونصّب غوايدو نفسه في الـ23 من يناير الماضي رئيسا مؤقتا لفنزويلا، وحصل على تأييد واعتراف عدد من الدول.

واعترفت بغوايدو الولايات المتحدة وكندا والأرجنتين والبرازيل وتشيلي وكولومبيا وكوستاريكا وغواتيمالا وهندوراس وبنما وباراغواي وبيرو وجورجيا والمغرب، فيما تتمسك روسيا والصين وغيرهما بشرعية مادورو رئيسا وحيدا لفنزويلا.

المصدر: وكالات