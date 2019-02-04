مادورو يشبّه نفسه بالمسيح ويستشهد بشكسبير

شبّه الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو نفسه بالسيد المسيح، واستشهد بقول مأثور لشكسبير في كلمة ألقاها أمام حشد من القادة العسكريين قبيل مناورات للجيش.

وقال: "أنا شخص عامل كيسوع المسيح المخلص، وأنا مسيحي ورع، وكلامي صادر من صدر مسيحي إلى ربه".

وخلال كلمته التي نقلتها وكالة "نوفوستي" الروسية، اقتبس الزعيم الفنزويلي عبارة شكسبير الخالدة حول السؤال الأبدي "أكون أو لا أكون"، وأضاف: "السؤال: هل نكون وطنا، أو نكون مستعمرة، هل تكون فنزويلا أو لا نكون أي شيء؟"، مؤكدا استعداد فنزويلا لاتخاذ كافة الإجراءات لحماية نفسها كدولة.

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وتشهد فنزويلا أزمة اقتصادية وسياسية خانقة تفاقمت إثر الانقسام في المجتمع بين مؤيدين للرئيس الشرعي نيكولاس مادورو ومؤيدين لرئيس البرلمان المعارض خوان غوايدو.

ونصّب غوايدو نفسه في الـ23 من يناير الماضي رئيسا مؤقتا لفنزويلا، وحصل على تأييد واعتراف عدد من الدول.

المصدر: نوفوستي