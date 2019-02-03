العثور على حطام الطائرة المنكوبة التي كانت تقل سالا لاعب كارديف

تمكن محققون من تحديد موقع حطام الطائرة المنكوبة التي كانت تقل إيميليانو سالا، لاعب فريق "كارديف سيتي" الإنجليزي لكرة القدم واختفت فوق جزر القنال الإنجليزي يوم 21 يناير الماضي.

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واستقل المهاجم الأرجنتيني (28 عاما) الطائرة من مدينة نانت غربي فرنسا إلى مدينة كارديف، بقيادة طياره الخاص ديفيد إيبوتسون للانضمام لفريقه الجديد "كارديف سيتي".

وعثر على حطام الطائرة في قاع قناة المانش، وفق شبكة "سكاي" الإخبارية.

المصدر: وكالات