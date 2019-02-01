مادورو يؤكد عزمه على حماية سيادة فنزويلا

أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو عن استعداده لحماية سيادة فنزويلا بحزم.

وقال مادورو في كلمة له في أعقاب تدريبات لوحدات الحرس الوطني بالقرب من العاصمة الفنزويلية كراكاس، اليوم الجمعة: "بصفتي القائد العام للقوات المسلحة البوليفارية الوطنية، أنا مستعد لحماية السيادة الشعبية والدستور وحقوق فنزويلا بحزم".

ودعا مادورو العسكريين إلى التكاتف والولاء لدستور الجمهورية.

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وأعلنت الولايات المتحدة مرارا أن "جميع الخيارات" بشأن فنزويلا لا تزال على الطاولة. وفي الوقت ذاته نفى مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي جون بولتون وجود أي خطط لدى الإدارة الأمريكية لتدخل عسكري وشيك في فنزويلا.

كما حذرت واشنطن السلطات الفنزويلية من اتخاذ أي إجراءات ضد رئيس البرلمان المعارض خوان غوايدو الذي نصب نفسه "رئيسا مؤقتا" للبلاد يوم 23 يناير الماضي، والذي اعترفت به واشنطن وبعض الدول الأخرى بهذه الصفة.

المصدر: تاس