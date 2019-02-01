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بولتون: ليست لدينا خطط لتدخل عسكري وشيك في فنزويلا

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بولتون: ليست لدينا خطط لتدخل عسكري وشيك في فنزويلا
Reuters JIM YOUNG
مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي جون بولتون
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نفى مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي جون بولتون وجود خطط لدى الولايات المتحدة لتدخل عسكري وشيك في فنزويلا.

ورد بولتون بـ "لا" على سؤال وجه إليه خلال مقابلة صحفية بشأن ما إذا كانت هناك خطة لعملية عسكرية في فنزويلا تقودها الولايات المتحدة أو البرازيل أو كولومبيا أو الدول الثلاث معا.

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وأضاف بولتون أن "الرئيس (دونالد ترامب) قال إن جميع الخيارات على الطاولة، لكن هدفنا انتقال سلمي للسلطة".

يذكر أن الإدارة الأمريكية اعترفت بإعلان رئيس البرلمان الفنزويلي المعارض خوان غوايدو نفسه "رئيسا مؤقتا" لفنزويلا، ودعت الرئيس نيكولاس مادورو للتنحي عن السلطة، الأمر الذي اعتبرته السلطات الفنزويلية انقلابا بدعم أمريكي.

المصدر: رويترز

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