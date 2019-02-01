فيلق القدس: أمريكا أنفقت 7 تريليونات على تأسيس داعش

أعلن نائب قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، العميد إسماعيل قاءاني، أن الولايات المتحدة أنفقت 7 تريليونات دولار على تأسيس داعش ودعمه.

وقال قاءاني: "الذين سقطوا في الدفاع عن الثورة هم روادها، ولقد قدمنا التضحيات في كل لحظة من أجل أن تصل الثورة إلى عامها الأربعين، وفي الاحتفاء بالذكرى، يجب في البداية تكريم هؤلاء المضحين".

وأضاف، أن "لبنان كدولة اعتدي عليها، تمكنت من الدفاع عن حق شعبها من خلال الاستلهام من مدرستنا في التضحية".

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واعتبر نائب قائد فيلق القدس، "الانتصارات الإقليمية" بأنها مدينة لبطولات المضحين طيلة أربعين عاما من عمر "الثورة الإسلامية"، ولولاهم، ما كان أحد يستطيع أن يواجه واشنطن في حرب مباشرة في المنطقة.

ولفت المسؤول العسكري الإيراني، إلى انتقاد دونالد ترامب للرؤساء الأمريكيين السابقين بسبب تأسيس "داعش"، وقال: "الأمريكيون أنفقوا 7 تريليونات دولار لتأسيس التنظيم ودعمه، وقدموا 5 آلاف قتيل، لكنهم لم يتمكنوا من فعل أي شيء".

وشدد قاءاني، على أن الولايات المتحدة "آيلة إلى الأفول".

المصدر: فارس نيوز