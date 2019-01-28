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الحرس الثوري الإيراني: إذا استمروا فلن يجد الإسرائيليون مكانا لدفن قتلاهم

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الحرس الثوري الإيراني: إذا استمروا فلن يجد الإسرائيليون مكانا لدفن قتلاهم
Reuters Morteza Nikoubazl
مقاتلون في الحرس الثوري الإيراني - طهران 22 سبتمبر 2007
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قال العميد حسين سلامي نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني، إن استراتيجية بلاده تهدف إلى إزالة إسرائيل من الخارطة السياسية العالمية.

وفي معرض إجابته عن أسئلة الصحفيين بشأن الضربات الإسرائيلية الأخيرة على سوريا، شدد سلامي على أن ما وصفها بـ"الحماقات" التي تتبعها إسرائيل، تجعلها أقرب إلى مصيرها.

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وتوعد نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني، بأن أي حرب جديدة تبدأها إسرائيل في المنطقة ستؤدي إلى زوالها وتحرير الأراضي المحتلة.

وتابع سلامي في هذا السياق قائلا، إن إسرائيل في حال استمرت في ممارساتها "الحمقاء"، فلن يجد الإسرائيليون مكانا لدفن جثث قتلاهم.

المصدر: RT

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