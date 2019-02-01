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بومبيو قد يعلن اليوم تعليق التزام واشنطن بالمعاهدة الصاروخية مع موسكو

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بومبيو قد يعلن اليوم تعليق التزام واشنطن بالمعاهدة الصاروخية مع موسكو
Reuters CATHAL MCNAUGHTON
وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو خلال مؤتمر صحفي في مبنى الوزارة (صورة أرشيفية)
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أفادت قناة "سي إن إن" نقلا عن مسؤولين أمريكيين بأن وزير الخارجية مايك بومبيو، يعتزم اليوم الجمعة الإعلان عن تعليق مشاركة واشنطن في معاهدة نزع الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى.

وحددت الخارجية الأمريكية الساعة الثامنة والنصف صباحا بتوقيت واشنطن (الواحدة والنصف بعد الظهر بتوقيت غرينيتش) موعدا لمؤتمر صحفي سيعقده بومبيو، ويتوقع المراقبون أن يعلن خلاله قرار تعليق الالتزام بالمعاهدة الصاروخية.

وحذر بومبيو في 4 ديسمبر الماضي من أن بلاده ستنسحب من المعاهدة في غضون 60 يوما، "إذا لم تكفّ روسيا عن خرق شروطها".

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ورفضت موسكو الاتهامات الأمريكية بانتهاك المعاهدة، مشككة في مدى التزام واشنطن بها، كما أكدت ضرورة الحفاظ على المعاهدة باعتبارها أحد أعمدة صرح الأمن الدولي.

كما دعت موسكو واشنطن لمواصلة الحوار من أجل إنقاذ المعاهدة، لكن عدة جولات من المباحثات خلال الأسابيع الأخيرة باءت بالفشل وسط تحميل الطرفين بعضهما المسؤولية عن ذلك.

المصدر: وكالات

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