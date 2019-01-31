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موسكو لواشنطن: يستحيل ابتزاز روسيا بقضية الصواريخ

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موسكو لواشنطن: يستحيل ابتزاز روسيا بقضية الصواريخ
Sputnik
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أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف أن اللقاء مع نائب وزير الخارجية الأمريكي أندريا تومبسون، لم يحقق أي تقدم في الحفاظ على معاهدة الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى.

وقال ريابكوف: "للأسف لم يتحقق أي تقدم. موقف الجانب الأمريكي متشدد للغاية وإنذاري".

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وأضاف: "قلنا للجانب الأمريكي إنه يستحيل بحث هذه القضية في ظل محاولات ابتزاز روسيا".

وذكّر ريابكوف، بأن واشنطن ستنسحب من المعاهدة، في الأيام المقبلة، وقال: "نعتقد، أن المرحلة التالية حلت. وهي مرحلة تعليق الولايات المتحدة لالتزاماتها بموجب المعاهدة، وهو ما سيحدث، على ما يبدو، في نهاية الأسبوع المقبل".

وأعاد ريابكوف إلى الأذهان، أن "واشنطن حددت لموسكو، مهلة 60 يوما، لتنفيذ الإنذار الأمريكي، ولكن الولايات المتحدة لم تنتظر أي حل".

وقال: "كانت هذه لعبة، مصمّمة لتغطية قرار داخلي، تم اعتماده منذ فترة طويلة حول الانسحاب من المعاهدة".

المصدر: وكالات

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