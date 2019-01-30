ريابكوف: انخفاض عتبة استخدام السلاح النووي بات خطيرا

قال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، إن بعض الدول تقوم بإدخال تغييرات في عقائدها العسكرية، تؤدي إلى تخفيض عتبة استخدام الأسلحة النووية.

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وأضاف سيرغي ريابكوف في لقاء الدول النووية الخمس في بكين: "بعض الدول تقوم بإدخال تغييرات خطرة على عناصر عقيدتها، بما في ذلك خفض عتبة استخدام الأسلحة النووية".

وأشار إلى أن روسيا، تلاحظ تراجع الاستقرار الاستراتيجي في العالم، على خلفية محاولات زعزعة نظام منع انتشار الأسلحة النووية ومراقبة التسلح.

وأكد نائب وزير الخارجية الروسي أن "الوضع في مجال الأمن الدولي، ليس فقط لم يستقر، بل ويواصل تدهوره، وبلغ مستوى احتمال اندلاع الصراع علامة خطيرة للغاية".

المصدر: نوفوستي