واشنطن تحذر تركيا من خرق نظام العقوبات على فنزويلا

صرح مسؤول أمريكي رفيع بأن الولايات المتحدة تتابع الأنشطة التجارية التركية في فنزويلا، وستتخذ إجراءات في حال أي انتهاك لنظام العقوبات ضد فنزويلا.

ونقلت وكالة "رويترز" عن المسؤول قوله: "نحن ندرس طبيعة الأنشطة التجارية التركية – الفنزويلية، وفي حال توصلنا إلى استنتاج بأن هناك انتهاكا لعقوباتنا، فسنتخذ إجراءات بالطبع".

وأضاف المسؤول: "تحدثنا مع الأتراك، مثلما تحدثنا مع العديد من الحكومات حول العالم، وقدمنا رؤيتنا وطلبنا منهم الانضمام إلينا في الاعتراف بعدم شرعية نظام مادورو"، مضيفا أن الجانب التركي لم يرد بإيجاب على ذلك.

ومن المقرر أن يجري مارشال بيلينغسلي نائب وزير الخزانة الأمريكية لشؤون محاربة تمويل الإرهاب، مباحثات مع المسؤولين الأتراك في أنقرة يوم الجمعة.

وحسب المسؤول الأمريكي، فإن زيارته كانت تهدف إلى مناقشة موضوع العقوبات على إيران، التي تشتري منها تركيا الغاز، ولكن المناقشات ستشمل أيضا موضوع فنزويلا على الأرجح.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة فرضت حظرا على صادرات الذهب الفنزويلية في نوفمبر الماضي. وتعتبر تركيا من مستوردي الذهب الفنزويلي، واشترت أنقرة العام الماضي 23.63 طن من الذهب بقيمة 900 مليون دولار من فنزويلا، وذلك قبل فرض العقوبات الأمريكية.

المصدر: رويترز