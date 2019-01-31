طوكيو تطالب روسيا بأربع جزر "فقط"

أكد رئيس وزراء اليابان شينزو آبي أن بلاده لا تزال تسعى لاستعادة أربع جزر من روسيا، وأن موقفها هذا ثابت ولا يقبل التغيير.

وقال آبي في كلمة ألقاها في مجلس النواب الياباني اليوم الخميس إنه ليس لطوكيو أي مطامع في جزر الكوريل، مشيرا إلى أنها تخلت عن كل الحقوق في أرخيبل الكوريل بموجب معاهدة سان فرانسيسكو للسلام لعام 1951، التي وقعت عليها اليابان مع الدول المنتصرة في الحرب العالمية الثانية باستثناء الاتحاد السوفيتي.

ولفت آبي إلى أن مادة المفاوضات مع روسيا، هي الجزر الأربع إيتوروب وكوناشير وشيكوتان وهابوماي، التي تسميها اليابان "أراضي شمالية" ولا تعتبرها جزءا من الكوريل، بل امتدادا طبيعيا لجزيرة هوكايدو اليابانية.

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وقال آبي: "الأراضي الشمالية هي الجزر التي تشملها سيادة بلادنا"، والمطالبة بإعادتها موقف ثابت لا يتغير.

وأشار إلى صعوبة التوصل إلى معاهدة السلام مع روسيا، لكنه عبر عن ثقته بضرورة تحقيق هذا الهدف عبر "حل مقبول للطرفين".

وشهدت الأسابيع الأخيرة تكثيف الاتصالات الروسية اليابانية بعد أن اتفق آبي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقائهما في سنغافورة في نوفمبر الماضي على العمل استنادا إلى البيان المشترك بين البلدين لعام 1956، والذي يقضي بتسليم روسيا اليابان جزيرتي شيكوتان وهابوماي بعد إبرام معاهدة السلام، واعتراف طوكيو بنتائج الحرب، وسيادة روسيا على الجزر الأربع.

وأثار اتفاق بوتين آبي توقعات اكتفاء طوكيو بالحصول على جزيرتين فقط، ما جعل رئيس الوزراء عرضة للانتقادات ودفعه لتوضيح موقفه.

وفي موسكو، قالت الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إنها لا توافق الرأي القائل إن مفاوضات السلام بين روسيا واليابان متعثرة، مؤكدة أن "العمل مستمر" بين الجانبين.

وأضافت أنه من الممكن أن يعقد وزيرا خارجية البلدين سيرغي لافروف وتارو كانو لقاء جديدا على هامش مؤتمر ميونيخ للسلام أواسط فبراير المقبل "إذا قرر الاثنان المشاركة في أعماله".

المصدر: وكالات