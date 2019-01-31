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بومبيو يعلن عن إرسال فريق عمل لدولة آسيوية للتحضير لقمة كيم ترامب

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بومبيو يعلن عن إرسال فريق عمل لدولة آسيوية للتحضير لقمة كيم ترامب
Reuters
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أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إرسال فريق عمل إلى إحدى دول آسيا للتحضير للقمة الثانية بين زعيمي الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.

وفي حديث لقناة "فوكس نيوز" قال بومبيو، إن الفريق توجه لوضع الأساس للخطوة التالية في نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية وضمان "مستقبل أكثر إشراقا لشعب كوريا الشمالية".

وقبل ذلك، كتب الرئيس دونالد ترامب على تويتر: "أتطلع للقاء قريب مع كيم جونغ أون، وإحراز تقدم كبير".

وقال مدير الاستخبارات القومية الأمريكية دان كوتس، في جلسة استماع أمام لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ: نحن نعتبر أن كوريا الشمالية ستحاول المحافظة على إمكانياتها في مجال أسلحة الدمار الشامل، ومن المستبعد أن تتخلى بالكامل عن الترسانة النووية وعن إنتاج مثل هذا السلاح، لأن قادتها يعتبرون السلاح النووي هاما جدا لبقاء نظامهم".

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ومن المنتظر انعقاد القمة بين زعيمي الولايات المتحدة وكوريا الشمالية في نهاية فبراير في فيتنام أو تايلاند.

المصدر: "إنترفاكس"

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