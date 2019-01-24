كيم يبدي "ارتياحه الكبير" لرسالة من ترامب يعرب فيها عن رغبته الاجتماع به ثانية

أبدى الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون "ارتياحه الكبير" لتلقيه رسالة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مع اقتراب عقد قمة جديدة بينهما أواخر فبراير المقبل يحتمل أن تعقد في فيتنام.

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وأشارت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية الخميس، إلى أن كيم "أثنى على الرئيس ترامب لإظهاره اهتماماً كبيراً بالقمة الثانية" المزمع عقدها بينهما.

وأعرب الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون خلال اجتماع مع وفد بلاده، الذي عاد من الولايات المتحدة بعد لقاء مع الرئيس ترامب، أعرب عن ارتياحه لنتائج المفاوضات وأعطى تعليماته لتنفيذ "تحضيرات عملية مناسبة" للقمة الثانية بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.

North Korea's Kim Jong Un expresses "great satisfaction" after receiving a letter from US President Donald Trump ahead of second summit https://t.co/h3wMo90oWY



📷 Kim (R) meets Vice-Chairman Kim Yong Chol after his return from talks in the US pic.twitter.com/htyPp3qly1 — AFP news agency (@AFP) January 24, 2019

والتقى الرئيس الأمريكي ترامب في 18 يناير الجاري في واشنطن مع نائب رئيس اللجنة المركزية لحزب العمل في كوريا الديمقراطية ، كيم يونغ تشول. بعد ذلك، تم الإعلان عن القمة الثانية بين الولايات المتحدة وكوريا الديمقراطية، وسيتم الإعلان عن مكانها في وقت لاحق. وذكرت وسائل الإعلام أن المكان المرجح قد يكون فيتنام.

وعقد اجتماع ترامب وكيم جونغ أون الأول في سنغافورة في يونيو 2018، وأكد الطرفان في ختامه التزامهما بنزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية.

المصدر: نوفوستي