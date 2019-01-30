انتقاد إيراني للصين

انتقد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، علي أكبر صالحي، الصين، لأنها "تتباطأ في تطوير مفاعل "أراك" النووي، وأعرب عن عدم رضا بلاده على ذلك.

وأشار صالحي، إلى أن المفاعل يساعد على إنتاج النظائر المشعة بكمية كبيرة وبأصناف متنوعة.

ودعا علي أكبر صالحي، الأطراف ذات العلاقة، في الاتفاق النووي الإيراني، إلى الإسراع في تزويد مفاعل أراك النووي بأجهزة متطورة، لكي تزداد فترة استخدامه بمقدار 20 عاما.

وذكر المسؤول الإيراني، أن الجهات المشاركة في اتفاق إيران النووي، لم تف بعد بوعودها، على الرغم من التزام طهران بتعهداتها، وهدد بأن بلاده لن تقف مكتوفة اليدين لأن لديها ما يكفي من الخيارات لمواجهة أية ظروف ومستجدات.

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وقال صالحي، إن بلاده تتعامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وفق الاتفاق العام وبناء على البروتوكول الملحق بهذه الوثيقة.

وهاجم رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، إسرائيل والولايات المتحدة، لأنهما "سعتا إلى تسميم الأجواء وبلبلة الرأي العام"، فيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، والزعم بوجود جوانب عسكرية له.

المصدر: irna.ir