رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: التطورات في المنطقة لن تكون سارة لأحد

حذر رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي إنه في حال لم يف الأوروبيون بوعودهم فإن التطورات في المنطقة لن تكون سارة لا لإيران ولا لأوروبا ولا لبقية أعضاء الاتفاق النووي.

وأعرب صالحي فی تصریح لوكالة "إرنا" عن أسفه من أن التعاون مع إیران فیما یتعلق بالاتفاق النووي، سیما من قبل الأوروبیین، لیس في المستوی المنشود.

وأوضح صالحي أن إیران التزمت تماما بتعهداتها المنصوص علیها في الاتفاق، مستندا بذلك إلى التقارير، التي أصدرتها المنظمة الدولیة للطاقة الذرية..

كما أعرب المسؤول الإيراني عن أمله في أن تطلق الآلیة المالیة قبل نهاية الشهر الجاري، مشيرا إلى أن هذه الخطوة من شأنها أن تبعث على الأمل، وتسهم في بناء الثقة المتبادلة.

وفي جانب آخر من تصریحاته أشار صالحی إلى العدید من المشاكل، التي تعاني منها منطقة الشرق الأوسط، متسائلا إذا اُضیفت مشكلة الاتفاق النووي إلى مشاكل المنطقة مَن ینتفع منه؟

المصدر: إرنا