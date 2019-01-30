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"مؤسسة ترامب" تطرد موظفين لا يملكون تصاريح عمل

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Reuters Joshua Roberts
أرشيف - نادي ترامب الوطني للجولف في ستيرلنغ بولاية فرجينيا، 14 أكتوبر 2018
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تخطط شركة "Trump Organization"، لتشديد عمليات فحص الموظفين الجدد في نوادي الغولف والفنادق التابعة لها، للتحقق من حصولهم على تصاريح للعمل في الولايات المتحدة.

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وقالت صحيفة "واشنطن بوست"، إن الشرطة ستستخدم البرنامج الفيدرالي، E-Verify، الذي يسمح لأرباب العمل بالتحقق من وجود تصاريح عمل أمريكية لدى الموظفين الجدد.

وقبل ذلك، أفادت الصحيفة بأنه تم في يوم 18 يناير، طرد حوالي عشرة موظفين من ناد للغولف في وستشستر، يملكه الرئيس دونالد ترامب في ولاية نيويورك، بعد أن تبين أن وثائق الهجرة الخاصة بهم مزورة.

وقالت الصحيفة، إن ذلك يدل على أن ترامب، وخلافا لوعوده الانتخابية، لم يتمكن في مؤسساته وشركاته من فحص كل الموظفين وفقا لبرنامج E-Verify.

وفي يوم الجمعة، تراجع ترامب أمام الحزب الديمقراطي، ووقع على ميزانية مؤقتة حتى منتصف فبراير، بعد 35 يوما من تعطل عمل الحكومة الفيدرالية، بسبب رفض الكونغرس إقرار الميزانية السنوية لوجود بند طالب فيه ترامب بـ5.7 مليار دولار لبناء جدار على الحدود مع المكسيك.

وعلى الرغم من عدم حصول دونالد ترامب، على المبلغ المذكور اللازم لتشييد الجدار، إلا أنه وعد بمواصلة بذل الجهود لتحقيق ذلك.

المصدر: نوفوستي

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